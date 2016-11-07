В России умер подросток после соревнований по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Омской области проводится проверка по факту смерти подростка после баскетбольных соревнований. Об этом говорится в сообщении СК в Омской области, передает УНН.
"5 ноября 2016 года около 13 часов 30 минут в Красноярской средней общеобразовательной школе на церемонии награждения победителей школьных соревнований по баскетболу 16-летнему мальчику стало плохо, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти мальчика стало заболевание сердца, по поводу которого ранее он вместе с родителями обращался в лечебное учреждение.
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