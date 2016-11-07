В России умер подросток после соревнований по баскетболу

"5 ноября 2016 года около 13 часов 30 минут в Красноярской средней общеобразовательной школе на церемонии награждения победителей школьных соревнований по баскетболу 16-летнему мальчику стало плохо, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти мальчика стало заболевание сердца, по поводу которого ранее он вместе с родителями обращался в лечебное учреждение.

Как сообщал УНН, только 60% школьников Ровно могут полноценно заниматься физкультурой.