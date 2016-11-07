В Росії помер підліток після змагань з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Омській області проводиться перевірка за фактом смерті підлітка, після баскетбольних змагань. Про це йдеться в повідомленні СК в Омській області, передає УНН.
"5 листопада 2016 року біля 13 годин 30 хвилин в Красноярської середній загальноосвітній школі на церемонії нагородження переможців шкільних змагань з баскетболу 16-річному хлопчикові стало погано, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер. За даним фактом проводиться дослідча перевірка", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, причиною смерті хлопчика стало захворювання серця, з приводу якого раніше він разом з батьками звертався до лікувального закладу.
Як повідомляв УНН, лише 60% школярів Рівного можуть повноцінно займатися фізкультурою.