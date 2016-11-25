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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России умер один из разработчиков истребителя МиГ-29

Киев • УНН

 • 11634 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Москве на 90-м году жизни умер авиаконструктор, один из разработчиков многоцелевого истребителя МиГ-29 Иван Микоян, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В России умер один из разработчиков истребителя МиГ-29

И.Микоян был сыном известного советского государственного деятеля Анастаса Микояна и работал в конструкторском бюро, основанном в 1939 году его дядей Артемом Микояном.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 был сконструирован в 1970-е годы в ОКБ МиГ. Сегодня самолет стоит на вооружении многих стран, в том числе России, Индии, Перу и Украины.

Самолеты МиГ-29 использовались в том числе в ходе войны в Афганистане, конфликта в Приднестровье и операции НАТО в Югославии.

ВВС Сирии используют самолеты МиГ-29 в качестве истребителей-бомбардировщиков для ударов по наземным целям.

Как сообщал УНН, генеральный конструктор ОАО "Туполев" Игорь Шевчук скончался вечером 6 января за три недели до своего 58-летия.

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