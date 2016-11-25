В России умер один из разработчиков истребителя МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Москве на 90-м году жизни умер авиаконструктор, один из разработчиков многоцелевого истребителя МиГ-29 Иван Микоян, передает УНН со ссылкой на ВВС.
И.Микоян был сыном известного советского государственного деятеля Анастаса Микояна и работал в конструкторском бюро, основанном в 1939 году его дядей Артемом Микояном.
Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 был сконструирован в 1970-е годы в ОКБ МиГ. Сегодня самолет стоит на вооружении многих стран, в том числе России, Индии, Перу и Украины.
Самолеты МиГ-29 использовались в том числе в ходе войны в Афганистане, конфликта в Приднестровье и операции НАТО в Югославии.
ВВС Сирии используют самолеты МиГ-29 в качестве истребителей-бомбардировщиков для ударов по наземным целям.
Как сообщал УНН, генеральный конструктор ОАО "Туполев" Игорь Шевчук скончался вечером 6 января за три недели до своего 58-летия.