В Росії помер один з розробників винищувача МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Москві на 90-му році життя помер авіаконструктор, один з розробників багатоцільового винищувача МіГ-29 Іван Мікоян, передає УНН з посиланням на ВВС.
І.Мікоян був сином відомого радянського державного діяча Анастаса Мікояна і працював в конструкторському бюро, заснованому в 1939 році його дядьком Артемом Мікояном.
Багатоцільовий винищувач четвертого покоління МіГ-29 був сконструйований в 1970-і роки в ОКБ МіГ. Сьогодні літак стоїть на озброєнні багатьох країн, в тому числі Росії, Індії, Перу і України.
Літаки МіГ-29 використовувалися в тому числі в ході війни в Афганістані, конфлікту в Придністров'ї і операції НАТО в Югославії.
ВПС Сирії використовують літаки МіГ-29 в якості винищувачів-бомбардувальників для ударів по наземних цілях.
Як повідомляв УНН, генеральний конструктор ВАТ "Туполєв" Ігор Шевчук помер увечері 6 січня за три тижні до свого 58-річчя.