В рф упал астероид: в сети расходятся видео
Киев • УНН
В городе ленское, якутия, зафиксировано падение астероида размером около 70 сантиметров. Небесное тело упало в 19:14, его появление было предсказано учеными.
В российском городе ленское, что в республике якутия, упал астероид. Ориентировочный размер упавшего в рф объекта - до метра. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, в якутии, предварительно, упал астероид. Сообщается, что небесное тело упало в городе ленское в 19:14, что было ожидаемо, ведь ученые заметили астероид ранее и подсчитали его примерный размер - 70 сантиметров.
Дополнение
Это уже не первое падение небесного тела на территорию рф. В 2013 году в саткинском районе челябинской области примерно в 80 километрах от райцентра упал метеорит.
Напомним
Гигантский астероид "Бог Хаоса", или Апофис 99942, названный в честь древнеегипетского бога тьмы и беспорядка, может не представлять опасности для Земли, но это не значит, что Земля не представляет для него опасности.