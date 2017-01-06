В районе Новотошкивского ранили двоих военнослужащих

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12 марта, 19:49 • 109344 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 142700 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 121503 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118300 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 147540 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115953 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122522 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130492 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140568 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

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Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

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Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 109344 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

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12 марта, 12:20 • 147540 просмотра
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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140885 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148727 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154832 просмотра
Актуальное
В районе Новотошкивского ранили двоих военнослужащих

В районе Новотошкивского ранили двоих военнослужащих

Киев • УНН

 • 8481 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В общем зафиксировали 21 обстрел, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском - из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

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На луганском - по Станице Луганской, Новотошкивскому и Новозвановке - из гранатометов.

На донецком - из минометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошкивского двое наших военнослужащих получили ранения.

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