В районе Новотошкивского ранили двоих военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В общем зафиксировали 21 обстрел, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском - из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.
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На луганском - по Станице Луганской, Новотошкивскому и Новозвановке - из гранатометов.
На донецком - из минометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.
В районе Новотошкивского двое наших военнослужащих получили ранения.