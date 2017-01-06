В районі Новотошківського поранено двох військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Передріздвяну добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 21 обстріл, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На Маріупольському – з мінометів вони вели вогонь – по Павлополю, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери", - йдеться у повідомленні.
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На Луганському – по Станиці Луганській, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів.
"На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки", - додали у прес-центрі.
В районі Новотошківського двоє українських військовослужбовців поранено.