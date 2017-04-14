В.Рабинович: мораторий на продажу земли — один из ключевых вопросов выживания страны

“Это один из ключевых вопросов выживания страны. Пока грабят, мы уже начали привыкать к этому. Это плохо, но начали. А земля — это тот рубеж, за которым больше не останется ничего. Смотрите, как красиво наши друзья-европейцы помогли нам: увеличили пенсионный возраст, чтобы люди работали все время, уничтожили нам здравоохранение, прислав нам самого бедного волонтера с Майдана, которая задекларировала 170 миллионов”, — подчеркнул парламентарий.

По мнению В.Рабиновича, в конечном итоге такие действия приведут к уничтожению Украины.

“Нас готовят разбирать на органы, и, последнее, нам надо продать землю. Это очень важно. В Европе мало земли, там должно питаться большое количество людей, а у нас такие просторы. Конечно, украинцев слишком много, но они успешно с этим работают”, — заявил народный депутат.

Он также рассказал о позиции партии “За життя”.

“Мы не радикалы, мы совсем не революционеры. Мы считаем, что надо идти на выборы и побеждать. Но по вопросу продажи земли мы всех своих сторонников (а их даже по оценкам наших противников — минимум 10 %) выведем на улицы. Мы будем стоять вместе с радикальными силами. Надеюсь, что они тоже будут нас поддерживать. Я считаю, что патриоты Украины есть в разных направлениях. Мы не дадим им продать землю. Этого не будет. Они, конечно, начинают обрабатывать сознание. Говорят, что это будет оборот земли. Не будет оборота земли — будут кражи и убийства. Но мы этого не допустим”, — заключил В.Рабинович.