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В.Рабинович: мораторий на продажу земли — один из ключевых вопросов выживания страны

Киев  •  УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Снятие моратория на продажу земли в Украине приведет к необратимым последствиям, в частности к ухудшению криминогенной ситуации. Такое мнение в эфире “112 Украина” высказал народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

“Это один из ключевых вопросов выживания страны. Пока грабят, мы уже начали привыкать к этому. Это плохо, но начали. А земля — это тот рубеж, за которым больше не останется ничего. Смотрите, как красиво наши друзья-европейцы помогли нам: увеличили пенсионный возраст, чтобы люди работали все время, уничтожили нам здравоохранение, прислав нам самого бедного волонтера с Майдана, которая задекларировала 170 миллионов”, — подчеркнул парламентарий.

По мнению В.Рабиновича, в конечном итоге такие действия приведут к уничтожению Украины.

“Нас готовят разбирать на органы, и, последнее, нам надо продать землю. Это очень важно. В Европе мало земли, там должно питаться большое количество людей, а у нас такие просторы. Конечно, украинцев слишком много, но они успешно с этим работают”, — заявил народный депутат.

Он также рассказал о позиции партии “За життя”.

“Мы не радикалы, мы совсем не революционеры. Мы считаем, что надо идти на выборы и побеждать. Но по вопросу продажи земли мы всех своих сторонников (а их даже по оценкам наших противников — минимум 10 %) выведем на улицы. Мы будем стоять вместе с радикальными силами. Надеюсь, что они тоже будут нас поддерживать. Я считаю, что патриоты Украины есть в разных направлениях. Мы не дадим им продать землю. Этого не будет. Они, конечно, начинают обрабатывать сознание. Говорят, что это будет оборот земли. Не будет оборота земли — будут кражи и убийства. Но мы этого не допустим”, — заключил В.Рабинович.

Украинские Национальные Новости

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