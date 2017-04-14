В.Рабінович: мораторій на продаж землі - одне з ключових питань виживання країни

"Це одне із ключових питань виживання країни. Поки грабують, ми вже почали звикати до цього. Це погано, але почали. А земля - ​​це той рубіж, за яким більше не залишиться нічого. Дивіться, як красиво наші друзі-європейці допомогли нам: збільшили пенсійний вік, щоб люди працювали весь час, знищили нам охорону здоров'я, надіславши нам найбіднішого волонтера з Майдану, яка задекларувала 170 мільйонів", - наголосив парламентарій.

На думку В.Рабіновича, в кінцевому підсумку такі дії призведуть до знищення України.

"Нас готують розбирати на органи, і, останнє, нам треба продати землю. Це дуже важливо. У Європі мало землі, там має харчуватися велика кількість людей, а у нас такі простори. Звичайно, українців занадто багато, але вони успішно з цим працюють", - заявив народний депутат.

Він також розповів про позицію партії "За життя".

"Ми не радикали, ми зовсім не революціонери. Ми вважаємо, що треба йти на вибори і перемагати. Але щодо питання продажу землі ми всіх своїх прихильників (а їх навіть за оцінками наших супротивників - мінімум 10%) виведемо на вулиці. Ми будемо стояти разом з радикальними силами. Сподіваюся, що вони теж будуть нас підтримувати. Я вважаю, що патріоти України є в різних напрямках. Ми не дамо їм продати землю. Цього не буде. Вони, звичайно, починають впливати на свідомість. Кажуть, що це буде оборот землі. Не буде обороту землі - будуть крадіжки і вбивства. Але ми цього не допустимо", - резюмував В.Рабінович.