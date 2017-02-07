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В.Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, отменяющие уголовное наказание за побои в семье, передает УНН со ссылкой на ВВС .

В.Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Закон убирает со 116-й статьи Уголовного кодекса РФ - "Побои" - слова "в отношении близких лиц" и таким образом выводит из-под уголовной ответственности.

Если раньше наказание было в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ, ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) или ареста до шести месяцев, то по новому закону за такие побои грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или общественные работы на срок от 60 до 120 часов.

Напомним, верхняя палата парламента РФ одобрила на заседании закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц .

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