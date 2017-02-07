В.Путін підписав закон про декриміналізацію побоїв в сім’ї

Закон прибирає зі 116-ї статті кримінального кодексу РФ - "Побої" - слова "щодо близьких ‎осіб" і таким чином виводить з-під кримінальної відповідальності.

Якщо раніше покарання було у вигляді обов'язкових робіт (до 360 годин), виправних робіт, обмеження або позбавлення волі (до двох років), примусових робіт (до двох років) або арешту до шести місяців, то за новим законом за такі побої загрожує штраф від п'яти до 30 тисяч рублів, арешт до 15 діб або громадські роботи на строк від 60 до 120 годин.

Нагадаємо, верхня палата парламенту РФ схвалила на засіданні закон про декриміналізацію побоїв щодо членів сім'ї та інших близьких осіб.