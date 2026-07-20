В Подмосковье заявили о пожаре на нефтебазе после атаки дронов, шесть человек ранены – Astra

В микрорайоне Львовский города Подольск Московской области после ночной атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственный OSINT-анализ видео очевидцев, пишет УНН.

По данным Astra, в ночь на 20 июля жители Московской области сообщали о многочисленных взрывах и пожарах. Анализ опубликованных кадров, проведенный изданием, свидетельствует, что возгорание произошло на территории нефтебазы в микрорайоне Львовский в Подольске.

Кроме того, в Домодедовской больнице сообщили о шести пострадавших в результате ночной атаки на Московскую область.

Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое – иностранные граждане. В настоящее время им проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия