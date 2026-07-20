В Домодедово после атаки дронов загорелся логистический комплекс «Южные ворота» – OSINT-анализ
Киев • УНН
В подмосковном Домодедово после ночной атаки беспилотников 20 июля вспыхнул склад в логистическом комплексе «Южные ворота». Информации о пострадавших нет, российские власти официально не подтверждали поражение.
В подмосковном Домодедово после атаки беспилотников вспыхнул склад в логистическом комплексе «Южные ворота». Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственный OSINT-анализ видео очевидцев, пишет УНН.
Детали
По данным Astra, пожар зафиксировали на территории индустриального парка «Южные ворота» после ночной атаки 20 июля. Жители Московской области сообщали о многочисленных взрывах и возгораниях.
Как отмечает издание, логистический центр «Южные ворота» является одним из крупнейших складских комплексов в регионе.
Общая площадь комплекса превышает 650 тыс. кв. м, он расположен на территории площадью 144 гектара. В настоящее время в эксплуатацию введено более 180 тыс. кв. м складских помещений.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Официально российские власти не подтверждали поражение логистического комплекса.
РФ заявила об атаке десятков БПЛА на Москву, сообщают об ударе по логистическому центру Wildberries20.07.26, 05:36 • 2854 просмотра