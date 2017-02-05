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В ООН обеспокоены невыплатой пенсий жителям оккупированного Донбасса

Киев • УНН

 • 8259 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Организации Объединенных Наций обеспокоены прекращением социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины. Об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил координатор систем ООН в Украине Нил Уокер, передает УНН.

В ООН обеспокоены невыплатой пенсий жителям оккупированного Донбасса

"Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются ли они пенсионерами или ВПЛ", - подчеркнул представитель ООН.

Н.Вокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.

Как сообщал УНН, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, около 560 тыс. пожилых людей из неподконтрольных территорий Украина обеспечивает пенсиями по специально предложенному порядку.

Украинские Национальные Новости

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