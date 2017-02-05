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В ООН стурбовані невиплатою пенсій жителям окупованого Донбасу

Київ • УНН

 • 8259 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Організації Об’єднаних Націй стурбовані припиненням соціальних виплат та пенсій деяким переселенцям та жителям тимчасово окупованих територій України. Про це в інтерв’ю “Дзеркалу тижня” повідомив координатор систем ООН в Україні Ніл Вокер, передає УНН.

В ООН стурбовані невиплатою пенсій жителям окупованого Донбасу

“Зазвичай я уряд не обговорюю, бо вважаю, що краще й ефективніше працювати з ним безпосередньо. Але ми, зокрема, дуже серйозно стурбовані й неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплат і пенсій. У деяких випадках, коли людей вилучали зі списків виплат, такі дії порушували навіть українські закони, не кажучи вже про міжнародні. І ми наполягаємо, що всі громадяни мають право на соцвиплати, незалежно від того, де вони живуть, є пенсіонерами чи ВПО”, — наголосив представник ООН.

Н.Вокер також зазначив, що сьогодні міжнародна спільнота стурбована позицією Мінсоцполітики України щодо соціальних виплат та пенсій.

Як повідомляв УНН, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, близько 560 тис. людей похилого віку із непідконтрольних територій Україна забезпечує пенсіями за спеціально запропонованим порядком.

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