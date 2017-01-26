В.Омелян передал В.Гройсману материалы о реальном положении дел в "Укрзализныце"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что передал премьер-министру Владимиру Гройсману материалы о реальном положении дел в "Укрзализныце" и выразил надежду, что ситуация на предприятии станет предметом рассмотрения на заседании СНБО. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Материалы, которые я вчера передал премьер-министру, они показывают реальное положение дел в "УЗ". Я надеюсь, что у премьер-министра будет возможность ознакомиться не только с информацией из одного источника, а по меньшей мере из двух...", - сказал В.Омелян.
Министр также выразил надежду, что активизируется работа правоохранительных органов. Он добавил, что Мининфраструктуры передавало факты коррупции в "УЗ" с мая 2016 года.
Он также извинился за последнее заседание правительства.
"Я считаю, что вчерашнее заседание Кабмина не было достойным европейской страны. Со своей стороны буду прилагать все усилия, чтобы таких дискуссий у нас больше не велось", - сказал В.Омелян.
Он также надеется, что ситуация в "УЗ" станет предметом рассмотрения на заседании СНБО.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что документы с информацией о коррупции в ПАО "Укрзализныця" есть у правоохранительных органов.