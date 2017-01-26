В.Омелян передав В.Гройсману матеріали про реальний стан справ в "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що передав Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману матеріали про реальний стан справ в "Укрзалізниці" і висловив сподівання, що ситуація на підприємстві стане предметом розгляду на засіданні РНБО. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Матеріали, які я вчора передав Прем’єр-міністру, вони показують реальний стан справ на "УЗ". Я сподіваюсь, що у Прем’єр-міністра буде можливість ознайомитися не лише з інформацією з одного джерела, а щонайменше з двох...",- сказав В.Омелян.
Міністр також висловив сподівання, що активізується робота правоохоронних органів. Він додав, що Мінінфраструктури передавало факти корупції в "УЗ" із травня 2016 року.
Він також вибачився за останнє засідання уряду.
"Я вважаю, що вчорашнє засідання Кабміну не було гідне європейської країни. Зі свого боку докладатиму всіх зусиль, щоб таких дискусій у нас більше не велося",- сказав В.Омелян.
Він також сподівається, що ситуація в "УЗ" стане предметом розгляду на засіданні РНБО.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що документи з інформацією про корупцію в ПАТ “Укрзалізниця” є в правоохоронних органах.