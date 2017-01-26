В.Омелян передав В.Гройсману матеріали про реальний стан справ в "Укрзалізниці"

"Матеріали, які я вчора передав Прем’єр-міністру, вони показують реальний стан справ на "УЗ". Я сподіваюсь, що у Прем’єр-міністра буде можливість ознайомитися не лише з інформацією з одного джерела, а щонайменше з двох...",- сказав В.Омелян.

Міністр також висловив сподівання, що активізується робота правоохоронних органів. Він додав, що Мінінфраструктури передавало факти корупції в "УЗ" із травня 2016 року.

Він також вибачився за останнє засідання уряду.

"Я вважаю, що вчорашнє засідання Кабміну не було гідне європейської країни. Зі свого боку докладатиму всіх зусиль, щоб таких дискусій у нас більше не велося",- сказав В.Омелян.

Він також сподівається, що ситуація в "УЗ" стане предметом розгляду на засіданні РНБО.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що документи з інформацією про корупцію в ПАТ “Укрзалізниця” є в правоохоронних органах.