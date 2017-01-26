В.Омелян: кадровый вопрос УЗ может быть решен на внеочередном заседании СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Кадровый вопрос руководства ПАО "Укрзализныця" может быть решен на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в эфире NewsOne министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"Я надеюсь, что состоится внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны и будет принято правильное решение для вывода компании (УЗ - ред.) вперед и реформирования ее путем реальных действий. А не лозунгов и презентаций", - сказал В.Омелян.
При этом министр отметил, что считает руководителя УЗ Войцеха Балчуна низкоквалифицированным специалистом.
В.Омелян напомнил, что в последнее время, до назначения на должность В.Балчун не работал в компаниях, а занимался музыкой.
"Поэтому вопрос не в том, кто кому Балчун, а кто кому Укрзализныця и нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", - подчеркнул министр.