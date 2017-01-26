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В.Омелян: кадрове питання УЗ може бути вирішене на позачерговому засіданні РНБО

В.Омелян: кадрове питання УЗ може бути вирішене на позачерговому засіданні РНБО

Київ • УНН

 • 7190 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Кадрове питання керівництва ПАТ "Укрзалізниці" може бути вирішене на позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомив в ефірі NewsOne міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

“Я сподіваюсь, що відбудеться позачергове засідання РНБО, і ми зможемо вислухати всі сторони і буде ухвалене правильне рішення для виводу компанії (УЗ — ред.) вперед і реформування її шляхом реальних дій. А не лозунгів і презентацій”, — сказав В.Омелян.

При цьому міністр зазначив, що вважає керівника УЗ Войцеха Балчуна низькокваліфікованим спеціалістом.

В.Омелян нагадав, що останнім часом, до призначення на посаду В.Балчун не працював у компаніях, а займався музикою.

“Тому питання не в тому, хто кому Балчун, а хто кому Укрзалізниця і чи потрібна нам дійсно високоефективна державна компанія, працююча для народу чи компанія, яка є джерелом збагачення для певного кола осіб”, — підкреслив міністр.

Українські Національні Новини

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