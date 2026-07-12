В Омане и Иордании сообщают об атаках дронов и ракет - СМИ
Киев • УНН
В Иордании три ракеты из Ирана упали, причинив незначительный материальный ущерб. В Омане объекты в провинции Мусандам атаковали беспилотники.
Государственные СМИ Омана и Иордании сообщили в воскресенье об атаках беспилотников и ракет, когда США и Иран обменялись очередными ударами, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В Иордании "три ракеты, выпущенные с иранской территории, упали в нескольких местах Королевства рано утром в воскресенье", – сообщил военный источник, цитируя Иорданское информационное агентство.
"О человеческих жертвах не сообщалось, а ущерб ограничился незначительными материальными потерями", – говорится в сообщении.
Информационное агентство Омана со ссылкой на источник в службах безопасности сообщило, что объекты в провинции Мусандам "были атакованы беспилотниками". Оно не уточнило, откуда прилетели беспилотники. Провинция Мусандам выступает в Ормузский пролив.
Добавим
Ранее иранские государственные СМИ сообщали, что иранские войска атаковали объекты в Омане и Иордании в ответ на последнюю волну ударов США.
США в третий раз за неделю нанесли удары по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе12.07.26, 04:02 • 2774 просмотра