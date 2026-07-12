В Омане и Иордании сообщают об атаках дронов и ракет - СМИ

$44.5250.88
ukenru
11 июля, 17:44 • 24128 просмотра
Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки
11 июля, 14:25 • 69756 просмотра
Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg
11 июля, 12:16 • 60073 просмотра
Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражуPhoto
11 июля, 10:53 • 61576 просмотра
Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха - The Telegraph
11 июля, 09:30 • 66147 просмотра
За ночь военные поразили еще 21 российский танкер в Азовском мореVideo
11 июля, 08:13 • 37280 просмотра
В Киеве уже 11 пострадавших от обстрела рф - ЗеленскийPhotoVideo
11 июля, 06:41 • 30477 просмотра
рф приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины - Reuters
11 июля, 05:03 • 26083 просмотра
Атака на Киев: 10 пострадавших, среди них ребенок, пожары в трех районахVideo
11 июля, 01:01 • 28095 просмотра
Враг атаковал Киев ракетами: в Днепровском районе повреждено нежилое здание
10 июля, 23:26 • 32363 просмотра
Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов США - CNNVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.2м/с
55%
746мм
Популярные новости
Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно11 июля, 23:32 • 10729 просмотра
Более 4300 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле12 июля, 00:56 • 22571 просмотра
Ле Пен набирает до 35,5% поддержки после решения суда относительно ее участия в выборах12 июля, 01:16 • 4366 просмотра
Моди укрепляет союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая12 июля, 01:55 • 7184 просмотра
Умер сенатор США Линдси ГрэмVideo06:23 • 26511 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 67207 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 67492 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 59414 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 75928 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 98484 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Англия
Сумы
Волчанск
Купянск
Славянск
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 30454 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 61300 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 65698 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 61976 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 135857 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Омане и Иордании сообщают об атаках дронов и ракет - СМИ

Киев • УНН

 • 508 просмотра

В Иордании три ракеты из Ирана упали, причинив незначительный материальный ущерб. В Омане объекты в провинции Мусандам атаковали беспилотники.

В Омане и Иордании сообщают об атаках дронов и ракет - СМИ

Государственные СМИ Омана и Иордании сообщили в воскресенье об атаках беспилотников и ракет, когда США и Иран обменялись очередными ударами, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В Иордании "три ракеты, выпущенные с иранской территории, упали в нескольких местах Королевства рано утром в воскресенье", – сообщил военный источник, цитируя Иорданское информационное агентство.

"О человеческих жертвах не сообщалось, а ущерб ограничился незначительными материальными потерями", – говорится в сообщении.

Информационное агентство Омана со ссылкой на источник в службах безопасности сообщило, что объекты в провинции Мусандам "были атакованы беспилотниками". Оно не уточнило, откуда прилетели беспилотники. Провинция Мусандам выступает в Ормузский пролив.

Добавим

Ранее иранские государственные СМИ сообщали, что иранские войска атаковали объекты в Омане и Иордании в ответ на последнюю волну ударов США.

США в третий раз за неделю нанесли удары по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе12.07.26, 04:02 • 2774 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира