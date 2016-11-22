В Офисе прокурора МУС высоко оценили информацию ГПУ по делу преступлений против Украины (расширенная)

"Мы давно сотрудничаем с МУС (Международный уголовный суд - ред.). В течение года мы обменивались рядом документов. Последняя встреча состоялась в Киеве месяц назад с делегацией Офиса прокурора МУС. Вчера на встрече с прокурором МУС я услышал высокую оценку предоставленной информации. Она сказала о серьезном прогрессе в рассмотрении этого дела", - сказал он.

Однако, по словам Генпрокурора, украинская сторона будет предоставлять больше информации для Международного уголовного суда.

Ю.Луценко также рассказал, что вчера в Офисе прокурора МУС были рассмотрены доказательства того, как во время происшествия под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы ВС РФ в тыл украинским войскам, нарушила договоренности о зеленом коридоре для отступления нашей военных, маскировала свою технику под украинскую.

Внесудебные казни, пытки, похищения людей, расстрелы на месте, все это подпадает под признаки военных преступлений и преступлений против человечности. Наши доказательства признаны очень серьезными. И далее состоятся официальные процедуры МУС и Офиса прокурора. Она может длиться долгое время, это надо также понимать", - подчеркнул он.

На уточнение журналистов о том, есть ли возможность того, что среди обвиняемых по этому делу может быть высшее руководство России, включая президента, Ю.Луценко ответил: "Сейчас мы говорим о необходимости рассмотрения роли министра обороны РФ, 18 генералов, 2 адмиралов и еще ряд высоких чинов ВС РФ, которые, по данным следствия ГПУ, причастны к развязыванию агрессивной войны на территории Украины, нарушение Женевских соглашений, что привело к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

"Сейчас именно этим кругом лиц, от министра обороны (РФ) до его подчиненных, а также до экс-президента Януковичу, который призвал к вторжению на территорию Украины российских войск и его окружения ограничивается диалог с нашими коллегами в Гааге", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 21 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с прокурором офиса Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда обсудил перспективы совместного расследования преступлений о протестах на Майдане, военных действий на Донбассе и аннексии Крыма.