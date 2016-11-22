В Офісі прокурора МКС високо оцінили інформацію ГПУ у справі злочинів проти України (розширена)

"Ми давно співпрацюємо з МКС (Міжнародний кримінальний суд – ред.). Протягом року ми обмінювалися низкою документів. Остання зустріч відбулася в Києві місяць тому з делегацією Офісу прокурора МКС. Вчора на зустрічі з прокурором МКС я почув високу оцінку наданій інформації. Вона сказала про серйозний прогрес у розгляді цієї справи", - сказав він.

Проте, за словами Генпрокурора, українська сторона надаватиме більше інформації для Міжнародного кримінального суду.

Ю.Луценко також розповів, що вчора в Офісі прокурора МКС були розглянуті докази про те, як під час події під Іловайськом Російська Федерація ввела регулярні сили ЗС РФ в тил українським військам, порушила домовленості про зелений коридор для відступу наший військових, маскувала свою техніку під українську.

Позасудові страти, тортури, викрадення людей, розстріли на місці, катування все це підпадає під ознаки воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Наші докази визнані дуже серйозними. І далі відбудуться офіційні процедури МКС й Офісу прокурора. Вона можуть тривати довгий час, це треба також розуміти", - наголосив він.

На уточнення журналістів про те, чи є можливість того, що серед обвинувачених у цій справі може бути вище керівництво Росії, включно з президентом, Ю.Луценко відповів: "Наразі ми говоримо про необхідність розгляду ролі міністра оборони РФ, 18 генералів, 2 адміралів і ще низка високих чинів ЗС РФ, які, за даними слідства ГПУ, є причетними до розв’язання агресивної війни на території України, порушення Женевських угод, що привело до воєнних злочинів та злочинів проти людяності".

"Наразі саме цим колом осіб, від міністра оборони (РФ) до його підлеглих, а також до екс-президента Януковича, якйи закликав до вторгнення на територію України російських військ і його оточення обмежується діалог з нашими колегами в Гаазі", - наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, 21 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі з прокурором офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсудою обговорив перспективи спільного розслідування злочинів щодо протестів на Майдані, військових дій на Донбасі та анексії Криму.