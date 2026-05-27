В Одесской области количество пострадавших от удара рф возросло до 11, трое из них - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА в Одесской области пострадали 11 человек, среди которых двое детей. Повреждены жилые дома, магазин и отделение Новой почты.
В Одесской области количество раненых в результате вражеского удара возросло до 11, среди пострадавших три женщины и двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, количество пострадавших в результате вражеской атаки по Одесскому району увеличилось до 11. Из них 8 госпитализированы. Среди пострадавших шестеро мужчин, три женщины и двое детей в возрасте 11 и 12 лет
По словам главы ОВА, у пострадавших зафиксированы осколочные ранения, ожоги, акутравмы, ранения конечностей, черепно-мозговые травмы, а также острые стрессовые реакции. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним
россия сегодня днем атаковала Одесский и Днепровский район, в Одесской области есть пострадавшие.
По словам Кипера, враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру. В Одесском районе в результате попадания вражеского БпЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей. Было известно о 8 пострадавших.