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В Одессе разоблачили псевдорехабилитационный центр, где более двух лет эксплуатировали зависимых людей

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

В Одессе разоблачили псевдореабилитационный центр, где зависимых людей использовали в качестве бесплатной рабочей силы. Основателю учреждения сообщили о подозрении, схема действовала более двух лет.

В Одессе разоблачили псевдорехабилитационный центр, где более двух лет эксплуатировали зависимых людей

В Одессе разоблачили псевдореабилитационный центр, где под видом помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью их фактически использовали в качестве бесплатной рабочей силы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении 45-летнему основателю учреждения. Ему инкриминируют вербовку, перемещение и передачу людей с целью эксплуатации с использованием их уязвимого состояния, совершённые по предварительному сговору и повторно

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина переехал в Одессу и создал центр, который официально занимался реабилитацией зависимых. На самом деле он вместе с сообщниками вербовал людей, организовывал их перевозку и передавал заказчикам для выполнения различных физических работ.

Родственников убеждали, что их близким окажут квалифицированную помощь. За пребывание в центре они платили 13–15 тыс. грн ежемесячно. В то же время сами подопечные работали бесплатно — за еду и проживание.

На данный момент установлены два факта эксплуатации. Потерпевших привлекали к уходу за пенсионерами, перевозке гуманитарной помощи, земляным и строительным работам, уборке и обработке земельных участков. За каждый рабочий день одного человека организатор получал 1000 грн, после чего участники схемы распределяли средства между собой.

Подопечным также запрещали самостоятельно покидать учреждение и пользоваться телефонами. Обещанного лечения они не получали.

По данным следствия, схема действовала более двух лет.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время устанавливается причастность других лиц к функционированию схемы.

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Ольга Розгон

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