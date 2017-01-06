В Одесской ОГА рассказали о мерах, направленных на борьбу с непогодой

ukru
12 марта, 19:49 • 108862 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 141928 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 121229 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118048 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 147098 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115866 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122458 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130487 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140559 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144761 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 74783 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 77087 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 44584 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 60188 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 82464 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 108862 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 141929 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 108791 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 115990 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 147098 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140749 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148602 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 153261 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151522 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154748 просмотра
Актуальное
В Одесской ОГА рассказали о мерах, направленных на борьбу с непогодой

В Одесской ОГА рассказали о мерах, направленных на борьбу с непогодой

Киев • УНН

 • 7404 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на 14:00 ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Движение транспорта по автодорогам Николаевской области запрещено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

С 12:00 6 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000 - км 306 + 149.

Владельцам автостанций области поручено об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

В Одесской области всего работает - 85 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасыватели) - 42 ед., бульдозеров - 14 ед., автогрейдеров - 9 ед., погружчиков - 19 ед. 1 ед. служ., и 102 работника.
В режиме ожидания находится 58 единиц техники.

Отключен 41 населенный пункт в 10 районах области:
- Арцызский - 5 населенных пунктов;
- Белгородской - 2 населенных пункта;
- Измаильский - 6 населенных пунктов;
- Килийский - 7 населенных пунктов;
- Сиротский - 1 населенный пункт;
- Татарбунарский - 7 населенных пунктов;
- Белгород-Днестровский - 5 населенных пунктов:
- Лиманский- 3 населенных пункта;
- Раздельнянский - 1 населенный пункт;
- Потребители Ильичевского РЭС с. Черноморка, пгт Таирово, с.Мизикевича, с.Бурлача Балка

Для восстановлению электроснабжения от ОАО "Энергоснабжающая компания "Одессаоблэнерго" работает 59 бригад и 68 ед. техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы