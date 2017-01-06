В Одесской ОГА рассказали о мерах, направленных на борьбу с непогодой
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на 14:00 ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Движение транспорта по автодорогам Николаевской области запрещено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
С 12:00 6 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000 - км 306 + 149.
Владельцам автостанций области поручено об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.
В Одесской области всего работает - 85 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасыватели) - 42 ед., бульдозеров - 14 ед., автогрейдеров - 9 ед., погружчиков - 19 ед. 1 ед. служ., и 102 работника.
В режиме ожидания находится 58 единиц техники.
Отключен 41 населенный пункт в 10 районах области:
- Арцызский - 5 населенных пунктов;
- Белгородской - 2 населенных пункта;
- Измаильский - 6 населенных пунктов;
- Килийский - 7 населенных пунктов;
- Сиротский - 1 населенный пункт;
- Татарбунарский - 7 населенных пунктов;
- Белгород-Днестровский - 5 населенных пунктов:
- Лиманский- 3 населенных пункта;
- Раздельнянский - 1 населенный пункт;
- Потребители Ильичевского РЭС с. Черноморка, пгт Таирово, с.Мизикевича, с.Бурлача Балка
Для восстановлению электроснабжения от ОАО "Энергоснабжающая компания "Одессаоблэнерго" работает 59 бригад и 68 ед. техники.