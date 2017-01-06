В Одеській ОДА розказали про заходи, спрямовані на боротьбу з негодою

З 12:00 6 січня заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-15 “Одеса-Рені”: км 84+000 — км 306+149.

Власникам автостанцій області надано доручення про зупинку відправлення автобусів приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.

В Одеській області всього працює — 85 од. техніки, із них: КДМ (піскорозкидувачі) — 42 од., бульдозерів — 14 од., автогрейдерів — 9 од., погружчиків — 19 од. 1 од.службов., та 102 працівника.

В режимі очікування перебуває 58 одиниць техніки.

Відключено 41 населений пункт у 10 районах області:

— Арцизький- 5 населених пунктів;

— Болградський — 2 населені пункти;

— Ізмаїльський-6 населених пунктів;

— Кілійській — 7 населених пунктів;

— Саратський — 1 населений пункт;

— Татарбунарський — 7 населених пунктів;

— Білгород-Дністровський — 5 населених пунктів:

— Лиманський- 3 населені пункти;

— Роздільнянський — 1 населений пункт;

— Споживачі Іллічівського РЕМ: с. Чорноморка, смт Таїрове, с.Мізікевича, с.Бурлача Балка

По відновленню електропостачання від ПАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” працює 59 бригад та 68 од. техніки.