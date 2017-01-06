В Одеській ОДА розказали про заходи, спрямовані на боротьбу з негодою
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 січня. УНН. Станом на 14:00 обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Рух транспорту по автошляхам Миколаївської області заборонено. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Одеської ОДА.
З 12:00 6 січня заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-15 “Одеса-Рені”: км 84+000 — км 306+149.
Власникам автостанцій області надано доручення про зупинку відправлення автобусів приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.
В Одеській області всього працює — 85 од. техніки, із них: КДМ (піскорозкидувачі) — 42 од., бульдозерів — 14 од., автогрейдерів — 9 од., погружчиків — 19 од. 1 од.службов., та 102 працівника.
В режимі очікування перебуває 58 одиниць техніки.
Відключено 41 населений пункт у 10 районах області:
— Арцизький- 5 населених пунктів;
— Болградський — 2 населені пункти;
— Ізмаїльський-6 населених пунктів;
— Кілійській — 7 населених пунктів;
— Саратський — 1 населений пункт;
— Татарбунарський — 7 населених пунктів;
— Білгород-Дністровський — 5 населених пунктів:
— Лиманський- 3 населені пункти;
— Роздільнянський — 1 населений пункт;
— Споживачі Іллічівського РЕМ: с. Чорноморка, смт Таїрове, с.Мізікевича, с.Бурлача Балка
По відновленню електропостачання від ПАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” працює 59 бригад та 68 од. техніки.