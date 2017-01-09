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В Одесской области продолжается ликвидация последствий непогоды

Киев • УНН

 • 6077 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. Продолжается работа по очистке дорог от снега и снежных заносов. Об этом сообщает УНН пресс-служба Одесской ОГА.

В Одесской области всего работает 300 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасывателей) - 62 ед., бульдозеров - 28 ед., автогрейдеров - 56 ед., погрузчиков - 71 ед., 12 - автомобилей с отвалом, снегоуборщиков роторных - 1, тракторов с отвалом - 70, (320 работников), в том числе:

- Автодорога М-05 Одесса - Киев работает: 2 КДМ (пескоразбрасывателя), 16 - бульдозеров, 3 - погрузчика, 1 - автогрейдер, 1 - автомобиль с отвалом, снегоуборщик роторный - 1, (27 работников).

- Автодорога М-15 Одесса - Рени работает: 8 - бульдозеров, 6 - погрузчиков, 4 - автогрейдера, 11 - КДМ (пескоразбрасыватели), 9 - погрузчиков, 55 работников.

- Автодорога М-16 Одесса - Кишинев работает: 1 - КДМ (пескоразбрасыватель), 1 - бульдозер, 1 - автогрейдер, 1 - погрузчик, 4 - работника.

- Автодорога М-14 Одесса - Николаев работает: 2 КДМ (пескоразбрасывателя), 1 - автогрейдер, 1 - погрузчик, 6 работников.

От ГУ ГосЧС привлечены 2 ед. тяжелой техники:

- ИМР на автодороге М-15 Одесса - Рени;

- БАТ на автодороге Т-16-18 (Раздельная).

От МО Украины БАТ - 2 ед. на автодороге М-15 Одесса - Рени, и на автодороге Р-72 Белгород-Днестровский - с. Монаши.

В местах отстоя находится 348 автомобилей. Из снежных заносов освобождены 889 единиц автотранспорта (из них Службой автомобильных дорог в Одесской области - 277 ед., ГУ ГосЧС в Одесской области - 612).

Напомним, 9 января в Одесской области объявили штормовое предупреждение.

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