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В Одеській області триває ліквідація наслідків негоди

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 9 січня. УНН. Триває робота із очищення автошляхів від снігу та снігових заметів. Про це повідомляє УНН прес-служба Одеської ОДА.

В Одеській області всього працює 300 од. техніки, із них: КДМ (піскорозкидувачів) — 62 од., бульдозерів — 28 од., автогрейдерів — 56 од., навантажувачів — 71 од., 12 — автомобілів з відвалом, снігозбирач роторний — 1, трактори з відвалом — 70, (320 працівників), у тому числі:

— автодорога М-05 Одеса — Київ працює: 2 КДМ (піскорозкидувачі), 16 — бульдозерів, 3 — навантажувачі, 1 — автогрейдер, 1 — автомобіль з відвалом, снігозбирач роторний — 1, (27 працівників).

— автодорога М-15 Одеса — Рені працює: 8 — бульдозерів, 6 — погрузчиків, 4 — автогрейдера, 11 — КДМ (піскорозкидувачі), 9 — навантажувачів, 55 працівників.

— автодорога М-16 Одеса — Кишинів працює: 1- КДМ (піскорозкидувачі), 1 — бульдозер, 1- автогрейдер, 1-навантажувач, 4 — працівника.

— автодорога М-14 Одеса — Миколаїв працює: 2 КДМ (піскорозкидувачі), 1 — автогрейдер, 1-погрузчик, 6 працівників.

Від ГУ ДСНС залучено 2 од. важкої техніки:

— ИМР на автодорозі М-15 Одеса — Рені;

— БАТ на автодорозі Т-16-18 (Роздільна).

Від МО України БАТ — 2од. на автодорозі М-15 Одеса — Рені, та на автодорозі Р-72 Білгород-Дністровський — с. Монаши.

У місцях відстою перебуває 348 автомобілі. Зі снігових заметів звільнено 889 одиниць автотранспорту (з них Службою автомобільних доріг в Одеській області — 277 од. ГУ ДСНС в Одеській області — 612).

Нагадаємо, 9 січня на Одещині оголосили штормове попередження.

Українські Національні Новини

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