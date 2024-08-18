В начале недели в Минздраве утвердят поэтапный план восстановления Охматдета

В понедельник или вторник Совет по восстановлению Охматдета утвердит поэтапный план восстановления больницы. При этом Минздрав разрабатывает вариант, как запустить новый корпус, который был поврежден во время удара, и продолжить его работу в осенне-зимний период. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Минздрав совместно со всеми командами делает все возможное для того, чтобы сделать приоритетные работы, которые позволят нам законсервировать, то есть закрыть все окна, проемы, закрыть теплосети для того, чтобы корпус функционировал без каких-либо нюансов - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас проводится формирование Совета по восстановлению, в пятницу было уже заседание международников и благотворителей, которые были отобраны.

Они отбирают общественные организации. В понедельник будет приказ, в понедельник или вторник Совет по восстановлению уже утвердит поэтапный план восстановления, где стоят и приоритетные мероприятия, направленные именно на то, чтобы все окна были поставлены. Мы параллельно работаем с ключевыми институтами Мининфраструктуры, проектными институтами, которые имеют способность достаточно быстро провести детальный, технический анализ состояния разрушения для того, чтобы они потом разделились и сказали, где уже можно ставить окна, посчитать их количество, начать тендерные процедуры через Prozorro под определенными критериями, которые нам пообещали разработать ООН (представитель Программы развития - ред.), руководитель которой вошел в состав Совета по восстановлению - рассказал Ляшко.

Он отметил, что все процессы будут прозрачными.

У нас есть варианты, как все запустить и чтобы больница, именно новый корпус, который был поврежден, работал в осенне-зимний период - сказал Ляшко.

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Контекст

16 августа гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". В фонде отреагировали на обвинения и отметили, что ни одного письма в Фонд с просьбой перечислить средства на счет НДСБ "Охматдет" с соответствующим целевым назначением не поступало.

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Напомним

В Минздраве заявляли, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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