В МИД пожелали скорейшего возвращения домой Р.Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ко Дню рождения Романа Сущенко, украинского журналиста, политзаключенного, на своих страницах Twitter поздравили адвокат осужденного Марк Фейгин и пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
В сообщении пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца пожелала Роману Сущенко сил и выдержки и скорейшего возвращения домой.
“Поздравляем журналиста Р.Сущенко с днем рождения! Сил и выдержки вам. И скорейшего возвращения домой! Боремся за вас”, — написала в сообщении М.Беца
Также украинского журналиста поздравил его адвокат М.Фейгин, отметив в сообщении, что день рождения Романа Сущенко он встречает в тюрьме Лефортово.
"Сегодня у украинского журналиста Романа Сущенко день рождения, он встречает его в тюрьме Лефортово. Поздравим Романа!",- написал М.Фейгин.