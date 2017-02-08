В МЗС побажали швидкого повернення додому Р.Сущенку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. До Дня народження Романа Сущенка, українського журналіста, політв’язня, на своїх сторінках Twitter привітали адвокат засудженого Марк Фейгін та речниця МЗС України Мар’яна Беца, передає УНН.
В повідомленні речниця МЗС України Мар’яна Беца побажала Роману Сущенко сил та витримки та швидкого повернення додому.
“Вітаємо журналіста Р.Сущенка з днем народження! Сил і витримки вам. І швидкого повернення додому! Боремось за вас”, — написала в повідомленні М. Беца
Також українського журналіста привітав його адвокат М. Фейгін, зазначивши у повідомленні, що день народження Роман Сущенко зустрічає у в’язниці Лефортово.
"Сьогодні в українського журналіста Романа Сущенко день народження, він зустрічає його у в’язниці Лефортово. Привітаємо Романа! ",- написав М. Фейгін.