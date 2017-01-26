В МВД прокомментировали перерасчет пенсий экс-сотрудникам органов внутренних дел

Во исполнение поручения Министра внутренних дел Арсена Авакова и по результатам работы рабочей группы по приравниванию должностей экс-сотрудников органов внутренних дел к должностям полицейских, приказом МВД утвержден Перечень должностей лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины, которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию на условиях Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые приравниваются к должностям полицейских. При разработке указанного нормативно-правового акта были учтены предложения членов рабочей группы и центральных органов власти, которые они представляют.

Указанный Перечень отправлено в Министерство социальной политики Украины и общих представительных органов репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов и стороны работодателей на национальном уровне на согласование.

Кроме того, МВД разработаны Инструкция о порядке организации работы по оформлению документов для назначения пенсий в соответствии с Законом и предложения о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины" О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц ", и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины.