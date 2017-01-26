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В МВД прокомментировали перерасчет пенсий экс-сотрудникам органов внутренних дел

В МВД прокомментировали перерасчет пенсий экс-сотрудникам органов внутренних дел

Киев • УНН

 • 41500 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. МВД утвердило Перечень должностей органов внутренних дел Украины, которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию на условиях Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые приравниваются к должностям полицейских. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Во исполнение поручения Министра внутренних дел Арсена Авакова и по результатам работы рабочей группы по приравниванию должностей экс-сотрудников органов внутренних дел к должностям  полицейских, приказом МВД утвержден Перечень должностей лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины, которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию на условиях Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые приравниваются к должностям полицейских. При разработке указанного нормативно-правового акта были учтены предложения членов рабочей группы и центральных органов власти, которые они представляют.

Указанный Перечень отправлено в Министерство социальной политики Украины и общих представительных органов репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов и стороны работодателей на национальном уровне на согласование.

Кроме того, МВД разработаны Инструкция о порядке организации работы по оформлению документов для назначения пенсий в соответствии с Законом и предложения о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины" О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц ", и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины.

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