В МВС прокоментували перерахунок пенсій екс-працівникам органів внутрішніх справ

На виконання доручення Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та за результатами роботи робочої групи з прирівнювання посад екс-працівників органів внутрішніх справ з посадами поліцейських, наказом МВС затверджено Перелік посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, що прирівнюються посадам поліцейських. При розробці зазначеного нормативно-правового акту були враховані пропозиції членів робочої групи та центральних органів влади, які вони представляють.

Зазначений Перелік надіслано до Міністерства соціальної політики України та спільних представницьких органів репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок та сторони роботодавців на національному рівні на погодження.

Крім того, МВС розроблені Інструкція про порядок організації роботи з оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону та пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України.