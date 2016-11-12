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В.Муженко рассказал об изменениях в порядке набора контрактников на службу

В.Муженко рассказал об изменениях в порядке набора контрактников на службу

Киев • УНН

 • 11233 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство обороны хочет изменить порядок набора контрактников на службу, по которому все контракты на прохождение службы граждане будут заключать с определением четкого срока их действия. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью ВС Украины.

"Во-первых, поданным в Верховную Раду Украины законопроектом планируется отменить контракты до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации. Зато все контракты граждане будут заключать с определением четкого срока их действия. Во-вторых, контракты на шесть месяцев в период будут заключать по желанию мобилизованные военнослужащие и срочной службы, которые во время особого периода отслужили не менее 11 месяцев. Также заключать контракт на 6 месяцев смогут лица, уволенные с военной службы во время действия особого периода и которые решили еще послужить в рядах Вооруженных Сил по контракту. После шести месяцев службы указанные военнослужащие имеют право продлевать контракты еще на шесть месяцев или большие сроки", - отметил В.Муженко.

Также он сообщил, что военнослужащие-контрактники во время особого периода, кроме периодов проведения мобилизации и введения военного положения, будут иметь возможность продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы по истечении срока контракта. Кроме того, все категории уволенных военнослужащих планируется отнести к оперативному резерву первой очереди.

Законопроектом планируется ввести в особый период такой вид военной службы, как военная служба по призыву сроком на 18 месяцев лиц офицерского состава. Другой законопроект будет предоставлять льготы военнослужащим-резервистам, которые заключат контракт сроком от одного до пяти лет, на уровне призванных по мобилизации военнослужащих.

"Принятие закона Украины позволит осуществить поэтапную замену контрактников, не желающих продолжать военную службу, мотивированными и сознательными военнослужащими", - подытожил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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