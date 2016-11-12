В.Муженко розповів про зміни в порядку набору контрактників на службу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністерство оборони хоче змінити порядок набору контрактників на службі, за яким усі контракти на проходження служби громадяни укладатимуть з визначенням чіткого терміну їх дії. Про це заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко, передає УНН з посиланням на управління зв’язків з громадськістю ЗС України.
“По-перше, поданим до Верховної Ради України законопроектом планується відмінити контракти до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Натомість всі контракти громадяни укладатимуть з визначенням чіткого терміну їх дії. По-друге, контракти на шість місяців в особливий період укладатимуть за бажанням мобілізовані військовослужбовці та строкової служби, які під час особливого періоду вислужили не менше 11 місяців. Також укладати контракт на 6 місяців зможуть особи, звільнені з військової служби під час дії особливого періоду і які вирішили ще послужити в лавах Збройних Сил за контрактом. Після шести місяців служби зазначені військовослужбовці матимуть право продовжувати контракти ще на шість місяців або більші строки", - зазначив В.Муженко.
Також він повідомив, що військовослужбовці-контрактники під час особливого періоду, крім періодів проведення мобілізації та введення воєнного стану, матимуть можливість продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби після завершення строку контракту. Окрім того, усі категорії звільнених військовослужбовців планується зараховувати до оперативного резерву першої черги.
Законопроектом планується запровадити в особливий період такий вид військової служби, як військова служба за призовом строком на 18 місяців осіб офіцерського складу. Інший законопроект надаватиме пільги військовослужбовцям-резервістам, які укладуть контракт строком від одного до п’яти років, на рівні призваних за мобілізацією військовослужбовців.
"Прийняття закону України дозволить здійснити поетапну заміну контрактників, що не бажають продовжувати військову службу, мотивованими та свідомими військовослужбовцями", - підсумував він.