В.Медведчук объяснил, что может уничтожить украинскую ГТС

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КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине снова остро стоит вопрос будущего газотранспортной системы. В 2019-м истекает срок действия контракта на поставки российского газа в нашу страну. Подписанное 19 января 2009 года руководителями НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" соглашение рассчитано на 2009-2019 годы, и срок его действия истекает в самый неподходящий для Украины момент. Именно в рамках этого документа регламентированы условия купли-продажи газа, а также его транзита по территории Украины в европейские страны. Об этом в своем блоге написал лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук, передает УНН.

"С окончанием срока действия данного газового контракта Украина может окончательно потерять свой транзитный потенциал и всю газотранспортную инфраструктуру внутри страны. В случае реализации оптимистического сценария после окончания срока действия контракта Россия значительно сократит объемы транзита газа по территории Украины. При реализации же пессимистического сценария и вовсе откажется от использования украинской ГТС. Для Украины это станет настоящей катастрофой.

Россия неоднократно заявляла о планах прекратить транзит газа через территорию Украины после 2019 года. С такими заявлениями выступили председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак. По словам Алексея Миллера, "Газпром" готов рассмотреть продление транзитного контракта с "Нафтогазом Украины" после 2019 года, но только на приемлемых для России условиях.

Не в пользу Украины и политика РФ и ЕС по диверсификации путей транспортировки газа на европейский потребительский рынок. Первым тревожным сигналом для Украины стал запуск "Северного потока" - это экспортный газопровод непосредственно связывает Россию и европейских потребителей, минуя Украину, и обеспечивает высокую надежность поставок российского газа в ЕС. Мощность двух нитей - 55 млрд куб. м газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и нового проекта "Северный поток-2" составит 110 млрд куб. м газа в год, что значительно больше объемов транзита газа через территорию Украины.

Вторым таким сигналом стал "Турецкий поток" - новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Вторая нитка этого газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины. Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 млрд. куб. м каждая.

Как видим, реализация проектов "Северный поток", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" уже в ближайшем будущем может привести к тому, что Украина полностью потеряет весь свой транзитный потенциал, а ГТС страны превратится просто в груду металлолома.

Например, в 2016 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос, в первую очередь за счет увеличения потребления газа в ЕС, на 23% и составил 82,2 млрд куб. м, в 2014 году - 62,2 млрд куб. м, в 2015 году - 67,1 млрд куб. м. Пропускная мощность украинской ГТС - 288 млрд куб. м на входе и 178,5 млрд.куб. м на выходе в год, в том числе в страны ЕС - 142, 5 млрд. куб. м, в Молдову - 3,5 млрд. куб. м.

Это при том, что в случае транзита газа меньше 60 млрд куб. м в год ГТС становится нерентабельной. Например, в подписанном газовом контракте в 2009 году Украина брала на себя обязательства осуществлять транзит 120 млрд куб. м российского газа в ЕС и не менее 110 млрд куб. м ежегодно вплоть до января 2019 года.

Потеря объемов транзита газа повлечет за собой значительные экономические последствия и банкротство НАК "Нафтогаз Украины". За 9 месяцев 2016 года НАК "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 25,5 млрд. грн, которая была сформирована за счет прибыли от сегмента "Транзит природного газа" на 78%, или на 19,8 млрд. грн. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года результат сегмента "Транзит природного газа" увеличился на 5,3 млрд. грн, что стало следствием роста объема транзита на 8,7 млрд. куб. м и девальвации национальной валюты.

В случае отказа после 2019 года от использования ГТС Украины и диверсификации поставок газа через газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" Украина несет колоссальные потери, а бюджет страны недополучит десятки миллиардов гривен. В конечном итоге в случае полного прекращения транзита российского газа в Европу по ГТС Украины наша страна потеряет значительную часть дохода (на сегодняшний день это около 2 млрд долл. в год), а стоимость самой газотранспортной системы, по подсчетам "Нафтогаза", снизится в п пять раз.

В интервью "5 каналу" председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил: "Украина будет очень трудно оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой". Он считает, что в случае реализации "Северного потока-2", а также "Турецкого потока" Москва может перестать поставлять газ через Украину.

Говоря об идее привлечения европейской компании к управлению газотранспортной системой Украины, господин Коболев ошибается. На сегодняшний день нет не только оснований, но даже предпосылок для реализации данной идеи, так как это не решает главную проблему - не обеспечивает интерес России в дальнейшем осуществлять транзит газа через Украину. Ведь и в "Северном потоке", "Северном потоке-2" и в "Турецком потоке" Россия является акционером, она финансово заинтересована в загрузке именно этих мощностей. Привлечь европейскую компанию к управлению украинской газотранспортной системой можно. Но разве это заинтересует РФ транспортировать голубое топливо по украинской ГТС? Нет! Сохранить газотранспортную систему Украины в этих условиях реально только в том случае, если к управлению ГТС будут привлечены все три участника данного процесса, а именно: Россия как поставщик, Украина как транзитер и страны Евросоюза как конечный потребитель голубого топлива. При этом главное - заинтересовать Россию экспортировать газ по нашей трубе в Европу.

В связи с этим необходимо отменить принятый Верховной Радой Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системы Украины" от 18.06.2014 № + 1645 VII с целью извлечения дискриминационной нормы, позволяющей правительству создать оператора газотранспортной системы (ГТС) страны, в котором долю до 49% могут получить инвесторы из США и ЕС. Кстати, это норма дискриминационная не для России, а именно для Украины, для нашей экономики, направленная по указанию Запада на ее уничтожение. Отмена указанного закона позволит привлечь к управлению ГТС Украины представителей главного и единственного поставщика газа - России.

В этих условиях единственный выход для Украины - создание консорциума по управлению газотранспортной системой страны. Передача консорциуму в управление ГТС Украины позволит привлечь к управлению необходимые структуры всех трех участников и найти оптимальный баланс в российско-украинско-европейских энергетических отношениях. Однако главное и непреложное условие - создание консорциума по управлению ГТС Украины, потому что альтернативного пути сохранения Украиной статуса транзитной страны для поставок российского газа просто нет ", - написал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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