В.Медведчук: Минздрав не жалеет денег на собственный пиар

"Скандал с обвинениями Бориса Тодурова в адрес Министерства здравоохранения набирает обороты. Оснований для возникшего конфликта, судя по многочисленным публикациям в СМИ, более чем достаточно. Медики, представители пациентских организаций, рядовые украинцы критически относятся к так называемым реформам, которые намерена проводить далекая от украинских реалий и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Они открыто говорят о "фармакологической мафии", непрозрачных схемах закупок лекарств, коррупционных скандалах в Минздраве", - заявил В.Медведчук.

"Считаю необходимым повторить, что критику Бориса Тодурова в адрес госпожи Супрун считаю обоснованной и справедливой. Полностью разделяю мнение ведущего кардиохирурга, имеющего огромный врачебный и управленческий опыт: деятельность нынешнего руководства Минздрава непрофессиональна, некомпетентна и преступна, так как угрожает жизни и здоровью тысяч украинцев", - подчеркнул он.

На критику Тодурова в министерстве отреагировали крайне сдержанно: "Закупки за государственные средства 2016 года по направлению "сердечно-сосудистые заболевания" впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерством".

"Чуть позже появилось и специальное заявление агентства Crown Agents, в котором украинцев поспешили заверить, что это солидная компания, "которая сотрудничает с правительствами стран, международными организациями и компаниями по направлениям: укрепление систем здравоохранения, управление цепями поставок, управление экономическим развитием", а также уточнили, что "в рамках соглашения относительно осуществления закупок за средства госбюджета 2016 года вознаграждение компании составит 5%".

Crown Agents появилось еще при Ющенко. Первый скандал разразился в 2015 году, когда стало известно, что Кабмин планирует передать в управление Crown Agents… украинские таможни.

Впрочем, о том, насколько широк спектр услуг, оказываемых международным агентством "реформаторской команде", можно судить по его заявлению: "Crown Agents сотрудничает с Министерством финансов Украины, Министерством экономического развития и торговли Украины, Министерством здравоохранения, Антимонопольным комитетом Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственным агентством по управлению зоной отчуждения".

И при этом нас уверяют, что привлекли Crown Agents с целью предотвращения коррупции. Однако уже в феврале 2016 года в СМИ появилась информация, что среди лекарств, закупаемых агентством Crown Agents, оказались препараты, не проходившие клинических испытаний и контроля качества. Как рассказали в общественной организации "Медицинский контроль", это позволяют условия договора между Минздравом и Crown Agents", - подчеркнул лидер.

"Впечатляют и результаты закупок Минздравом лекарственных средств через международные организации. По информации СМИ, план по закупкам на 12 июля 2016 года был выполнен только по двум программам: для пациентов с гемофилией и гепатитом В и С. А по программе детской онкологии план поставок реагентов выполнен на... 0%. По мнению председателя общества по защите прав пациентов Виктора Сердюка, "все намного хуже, чем говорит Тодуров": в 2016 году не было закупок по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, по онкологии и туберкулезу. Именно такой экономией на здоровье и жизни украинцев гордится госпожа Супрун", - подчеркнул политик.

"То, как оперативно обвинения в некомпетентности Супрун трансформировались в дискредитацию Тодурова и всех, кто его поддержал, а скандал из профессиональной плоскости был переведен в плоскость политическую, говорит о высоком уровне квалификации (а следовательно, и стоимости!) пиарщиков главы Минздрава. И это подтверждает портал LikiLeaks: "Ульяну Супрун консультирует американский политтехнолог Брайан Меффорд… До Ульяны Супрун он консультировал министра финансов Украины Наталью Яресько, был одним из технологов Виктора Ющенко, экс-главы "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука и экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица". А если это так, то можно сделать выводы: чиновники, которые позволяют себе экономить на здоровье и жизни украинцев, на собственный пиар денег не жалеют", - резюмировал В.Медведчук.