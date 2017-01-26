В.Медведчук: Мінохоронздоров'я не шкодує грошей на власний піар

"Скандал із звинуваченнями Бориса Тодурова на адресу Міністерства охорони здоров’я набирає обертів. Підстав для конфлікту, що виник, судячи з численних публікацій у ЗМІ, більш ніж достатньо. Медики, представники пацієнтських організацій, пересічні українці критично ставляться до так званих реформ, які має намір проводити далека від українських реалій в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вони відкрито говорять про “фармакологічної мафії”, непрозорих схемах закупівель ліків, корупційні скандали в МОЗ“, — заявив В.Медведчук.

“Вважаю за необхідне повторити, що критику Бориса Тодурова на адресу пані Супрун є справедливою. Повністю поділяю думку провідного кардіохірурга, який має величезний лікарський і управлінський досвід: діяльність нинішнього керівництва МОЗ непрофесійна, некомпетентна і злочинна, так як загрожує життю і здоров’ю тисяч українців”, — наголосив він.

На критику Тодурова в міністерстві відреагували вкрай стримано: “Закупівлі за державні кошти 2016 року за направленням "серцево-судинні захворювання“ вперше будуть здійснюватися через міжнародну організацію, а не міністерством”.

"Трохи пізніше з’явилося і спеціальна заява агентства Crown Agents, в якому українців поспішили запевнити, що це солідна компанія, “яка співпрацює з урядами країн, міжнародними організаціями та компаніями за напрямками: зміцнення систем охорони здоров’я, управління ланцюгами поставок, управління економічним розвитком”, а також уточнили, що “в рамках угоди щодо здійснення закупівель за кошти держбюджету 2016 року винагороду компанії складе 5%”.

Crown Agents з’явилося ще за часів Ющенка. Перший скандал вибухнув в 2015 році, коли стало відомо, що Кабмін планує передати в управління Crown Agents ... українські митниці.

Втім, про те, наскільки широкий спектр послуг, що надаються міжнародним агентством “реформаторської команді”, можна судити за його заявою: “Crown Agents співпрацює з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я, Антимонопольним комітетом України, Державною службою з надзвичайних ситуацій України, Міністерством охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України, Державним агентством з управління зоною відчуження”.

І при цьому нас запевняють, що залучили Crown Agents з метою запобігання корупції. Однак уже в лютому 2016 року в ЗМІ з’явилася інформація, що серед ліків, що закуповуються агентством Crown Agents, виявилися препарати, які не проходили клінічних випробувань і контролю якості. Як розповіли в громадській організації “Медичний контроль”, це можливо в умовах договору між Міністерством охорони здоров’я та Crown Agents", - наголосив лідер.

"Вражають і результати закупівель МОЗ лікарських засобів через міжнародні організації. За інформацією ЗМІ, план із закупівель на 12 липня 2016 року було виконано лише за двома програмами: для пацієнтів з гемофілією і гепатитом В і С за програмою дитячої онкології план поставок реагентів виконаний на ... 0%. На думку голови товариства захисту прав пацієнтів Віктора Сердюка, “все набагато гірше, ніж говорить Тодуров”: в 2016 році не було закупівель з лікування серцево-судинних захворювань, з онкології та туберкульозу. Саме такою економією на здоров’я і життя українців пишається пані Супрун", - підкреслив політик.

"Те, як оперативно звинувачення в некомпетентності Супрун трансформувалися в дискредитацію Тодурова і всіх, хто його підтримав, а скандал з професійної площини був переведений у площину політичну, говорить про високий рівень кваліфікації (а отже, і вартості!) піарників глави МОЗ. І це підтверджує портал LikiLeaks: “Уляну Супрун консультує американський політтехнолог Брайан Меффорд ... До Уляни Супрун він консультував міністра фінансів України Наталію Яресько, був одним із технологів Віктора Ющенка, екс-глави” Укрспецекспорту “Сергія Бондарчука і екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца”. А якщо це так, то можна зробити висновки: чиновники, які дозволяють собі заощаджувати на здоров’я і життя українців, на власний піар грошей не шкодують", - резюмував В.Медведчук.