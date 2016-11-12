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В.Медведчук: инфляционная спираль в Украине снова начинает раскручиваться

В.Медведчук: инфляционная спираль в Украине снова начинает раскручиваться

Киев • УНН

 • 9661 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Инфляционная спираль снова начинает раскручиваться, и простым украинцам будет с каждым днем все труднее сводить концы с концами. Такое мнение в своем блоге высказал лидер "Украинского выбора - Права народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"Госстат Украины сообщает о том, что потребительские цены в октябре 2016-го по сравнению с сентябрем выросли на 2,8%, а с начала года ― на 9,4%. При этом цены на продукты питания по сравнению с сентябрем этого года выросли на 2,0%, а с декабрем 2015-го ― всего на 0,4%. Оставим такую оценку инфляции на совести Кабмина ― ему не привыкать. Только отметим, что с начала года тарифы на отопление и горячую воду, согласно той же официальной статистике, увеличились "всего" на 54,3%. Правда, объяснять, исходя из этих цифр, суммы, указанные в октябрьских платежках за услуги ЖКХ, похоже, никто не собирается.", - отметил В.Медведчук.

При этом он добавил, что "вообще, когда дело касается страны, а не собственного кармана, со здравым смыслом у Кабмина все очень непросто. В правительстве не устают повторять, что минимальная зарплата в 3 200 грн будет соответствовать "реальному прожиточному минимуму". И на фоне этих громких деклараций как-то почти незаметно прошло утверждение Кабмином постановления № 780 от 11 октября 2016 года, которым определены параметры этого самого "реального прожиточного минимума".", - сообщил он.

"Впрочем, особых изменений, если сравнивать с редакцией аналогичного нормативного акта от 2000 года, в "реальном прожиточном минимуме" нет. На каждого трудоспособного (!) украинца по-прежнему полагается, к примеру, по 2 кг сала и гречки в год (!). Не менее интересны позиции по одежде и обуви. На каждую трудоспособную (!) женщину от кабминовских щедрот полагается сроком на 3 (!) года ― 1 пара зимних сапог, на 2 (!) года ― 1 пара туфель осенних и 1 пара летних. Очень интересный норматив, учитывая качество не очень дорогой обуви и то, что человеку каждый день надо ходить в ней на работу", - отметил политик.

По его словам, главное даже не это. На каждого украинца предусмотрена норма жилья в 21 м2! Это, наверное, самый "эпохальный" тезис "минималки", если принять во внимание, что миллионы украинцев не имеют и половины жилплощади от этой "нормы". При этом, если оплатить отопление, воду (включая горячую), электричество и прочие обязательные начисления на такую жилплощадь (21 м2 на человека), то не то что на туфли на 2 года, даже на гречку (2 кг на год) денег просто не останется.", - подчеркнул В.Медведчук.

"И все это происходит сейчас, когда еще не пришли платежки ЖКХ за ноябрь, когда еще не начался предновогодний всплеск цен. Правда, доллар уже стал расти, а это явный признак предстоящего скачка цен. Инфляционная спираль снова начинает раскручиваться, и простым украинцам будет с каждым днем все труднее сводить концы с концами. Правительство же, судя по всему, предпринимать ничего не намерено и надеется и дальше обманывать и народ, и себя официальными цифрами инфляции и более чем сомнительными «реальными прожиточными минимумами".", - подытожил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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