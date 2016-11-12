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В.Медведчук: інфляційна спіраль в Україні знову починає розкручуватися

В.Медведчук: інфляційна спіраль в Україні знову починає розкручуватися

Київ • УНН

 • 9661 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Інфляційна спіраль знову починає розкручуватися, і простим українцям буде з кожним днем ​​все важче зводити кінці з кінцями. Таку думку у своєму блозі висловив лідер “Українського вибору - Права народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

"Держстат України повідомляє про те, що споживчі ціни в жовтні 2016-го в порівнянні з вереснем зросли на 2,8%, а з початку року — на 9,4%. При цьому ціни на продукти харчування в порівнянні з вереснем цього року зросли на 2,0%, а з груднем 2015 року — лише на 0,4%. Залишимо таку оцінку інфляції на совісті Кабміну — йому не звикати. Лише відзначимо, що з початку року тарифи на опалення і гарячу воду, відповідно до тієї ж офіційної статистики, збільшилися “всього” на 54,3%. Правда, пояснювати, виходячи з цих цифр, суми, зазначені в жовтневих платіжках за послуги ЖКГ, схоже, ніхто не збирається", - зазначив В.Медведчук.

При цьому він додав, що "взагалі, коли справа стосується країни, а не власної кишені, зі здоровим глуздом у Кабміну все дуже непросто". "В уряді не втомлюються повторювати, що мінімальна зарплата в 3 200 відповідатиме “реальному прожитковому мінімуму”. І на тлі цих гучних декларацій якось майже непомітно пройшло затвердження Кабміном постанови №780 від 11 жовтня 2016 року, якою визначено параметри цього самого “реального прожиткового мінімуму”, - повідомив він.

"Утім, особливих змін, якщо порівнювати з редакцією аналогічного нормативного акту від 2000 року, в “реальному прожитковому мінімумі” немає. На кожного працездатного (!) українця як і раніше належить, наприклад, по 2 кг сала та гречки на рік (!). Не менш цікаві позиції по одягу і взуттю. На кожну працездатну (!) жінку від кабмінівських щедрот покладається терміном на 3 (!) роки — 1 пара зимових чобіт, на 2 (!) роки — 1 пара туфель осінніх і 1 пара літніх. Дуже цікавий норматив, враховуючи якість не дуже дорогого взуття і те, що людині щодня треба ходити в ньому на роботу", - зауважив політик.

З його слів, головне навіть не це. "На кожного українця передбачена норма житла в 21 кв. м! Це, напевно, нацбільш “епохальна” теза “мінімалки”, якщо взяти до уваги, що мільйони українців не мають і половини житлової площі від цієї “норми”. При цьому, якщо оплатити опалення, воду (включаючи гарячу), електрику та інші обов’язкові нарахування на таку житлову площу (21 кв. м на людину), то не те що на туфлі на 2 роки, навіть на гречку (2 кг на рік) грошей просто не залишиться", - наголосив В.Медведчук.

"І все це відбувається зараз, коли ще не прийшли платіжки ЖКГ за листопад, коли ще не почався передноворічний сплеск цін. Правда, долар вже став рости, а це явна ознака майбутнього стрибка цін. Інфляційна спіраль знову починає розкручуватися, і простим українцям буде з кожним днем ​​все важче зводити кінці з кінцями. Уряд же, судячи з усього, робити нічого не має наміру і сподівається і далі обманювати і народ, і себе офіційними цифрами інфляції і більш ніж сумнівними “реальними прожитковими мінімумами”, - підсумував політик.

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