В Коломые на главном озере города замерзают лебеди
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 января. УНН. В Коломые на главном озере города замерзают лебеди. Жители Коломыи через социальные сети призывают неравнодушных горожан прийти на городское озеро, продолбить лед и покормить птиц, сообщает корреспондент УНН.
Неравнодушные просят коломиян несмотря на праздники найти время, чтобы помочь лебедям и уткам.
Большинство из пернатых не имеют возможности даже двигаться. Еды у птиц тоже нет. Лебеди и утки могут не пережить эту ночь.
Напомним, 6 января в Ужгороде сотрудники спасательно-аварийного отряда вырезали бензопилами лед под пешеходным мостом в центре города, чтобы увеличить площадь водного зеркала и открыть городским птицам, преимущественно уткам, доступ к пище.