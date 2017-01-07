У Коломиї на головному озері міста замерзають лебеді
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 січня. УНН. У Коломиї на головному озері міста замерзають лебеді. Мешканці Коломиї через соціальні мережі закликають небайдужих містян прийти на міське озеро, продовбати криги та погодувати птахів, повідомляє кореспондент УНН.
Небайдужі просять коломиян попри свята знайти час, щоб допомогти лебедям і качкам.
Більшість з пернатих не мають можливості навіть рухатись. Їжі у птахів теж немає. Лебеді та качки можуть не пережити цієї ночі.
Нагадаємо, 6 січня в Ужгороді співробітники рятувально-аварійного загону вирізали бензопилами кригу під пішохідним мостом у центрі міста, аби збільшити площу водного дзеркала та відкрити міським птахам, переважно качкам, доступ до їжі.