В.Кличко: киевское метро может остановиться из-за ареста счетов

"Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга " Киевского метрополитена ", счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. Коротко напомню историю вопроса. В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен! ", - подчеркнул В.Кличко.

Он отметил, что в 2015 Киевсовет начал изучение условий и последствий этого соглашения, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации, в связи с претензиями "Укррослизинг". "Как вы знаете, по иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро", - добавил Киевский городской голова.

Городской голова отметил, что уже дважды обращался к парламенту, правительству, Службе безопасности с тем, чтобы было инициировано рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности и обороны, но не получил ни одной реакции.

"И на днях по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен". А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. То есть: нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал! В такой ситуации я обращаюсь к депутатам , которые представляют интересы киевлян, теперь от имени Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение этого вопроса на СНБО. И в сжатые сроки. Чтобы метро в Киеве не остановилось! »- подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал УНН, движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат.