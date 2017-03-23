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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Кличко: киевское метро может остановиться из-за ареста счетов

В.Кличко: киевское метро может остановиться из-за ареста счетов

Киев • УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу "Киевского метрополитена" на СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

"Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга " Киевского метрополитена ", счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. Коротко напомню историю вопроса. В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен! ", - подчеркнул В.Кличко.

Он отметил, что в 2015 Киевсовет начал изучение условий и последствий этого соглашения, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации, в связи с претензиями "Укррослизинг". "Как вы знаете, по иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро", - добавил Киевский городской голова.

Городской голова отметил, что уже дважды обращался к парламенту, правительству, Службе безопасности с тем, чтобы было инициировано рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности и обороны, но не получил ни одной реакции.

"И на днях по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен". А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. То есть: нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал! В такой ситуации я обращаюсь к депутатам , которые представляют интересы киевлян, теперь от имени Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение этого вопроса на СНБО. И в сжатые сроки. Чтобы метро в Киеве не остановилось! »- подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал УНН, движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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