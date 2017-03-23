В.Кличко: київське метро може зупинитись через арешт рахунків

“Загрозлива ситуація склалася навколо боргу “Київського метрополітену”, рахунки якого, як ви знаєте, арештовано за рішенням суду. Коротко нагадаю історію питання. У 2009 році тодішня столична влада уклала договір про придбання 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією “Укррослізинг”. У період з 2010-го по 2013-й роки Київ заборгував цьому підприємству майже 2 мільярди гривень!” – підкреслив В.Кличко.

Він відзначив, що у 2015 Київрада почала вивчення умов і наслідків цієї угоди, а в березні минулого року звернулася до прокуратури з вимогою розслідування ситуації, що склалася, у зв’язку з претензіями “Укррослізингу”. “Як ви знаєте, за позовом цієї компанії суд арештував 100 вагонів столичного метро”, - додав Київський міський голова.

Міський голова зауважив, що вже двічі звертався до парламенту, уряду, Служби безпеки з тим, аби був ініційований розгляд цього питання Радою нацбезпеки та оборони, але не отримав жодної рекції.

"І днями за постановою суду, виконавча служба арештувала тепер вже рахунки комунального підприємства “Київський метрополітен”. А це пряма загроза паралізації роботи і зупинки столичного метро. Тобто: нас змушують сплатити старі борги, які хтось брав! У такій ситуації я звертаюся до депутатів, які представляють інтереси киян, тепер від імені Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд цього питання на РНБО. І в стислі терміни. Щоб метро у Києві не зупинилося!” – наголосив мер Києва.

Як повідомляв УНН, рух транспорту на мосту Метро в Києві частково обмежать.