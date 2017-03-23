В.Кличко: київське метро може зупинитись через арешт рахунків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд питання щодо боргу “Київського метрополітену” на РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“Загрозлива ситуація склалася навколо боргу “Київського метрополітену”, рахунки якого, як ви знаєте, арештовано за рішенням суду. Коротко нагадаю історію питання. У 2009 році тодішня столична влада уклала договір про придбання 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією “Укррослізинг”. У період з 2010-го по 2013-й роки Київ заборгував цьому підприємству майже 2 мільярди гривень!” – підкреслив В.Кличко.
Він відзначив, що у 2015 Київрада почала вивчення умов і наслідків цієї угоди, а в березні минулого року звернулася до прокуратури з вимогою розслідування ситуації, що склалася, у зв’язку з претензіями “Укррослізингу”. “Як ви знаєте, за позовом цієї компанії суд арештував 100 вагонів столичного метро”, - додав Київський міський голова.
Міський голова зауважив, що вже двічі звертався до парламенту, уряду, Служби безпеки з тим, аби був ініційований розгляд цього питання Радою нацбезпеки та оборони, але не отримав жодної рекції.
"І днями за постановою суду, виконавча служба арештувала тепер вже рахунки комунального підприємства “Київський метрополітен”. А це пряма загроза паралізації роботи і зупинки столичного метро. Тобто: нас змушують сплатити старі борги, які хтось брав! У такій ситуації я звертаюся до депутатів, які представляють інтереси киян, тепер від імені Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд цього питання на РНБО. І в стислі терміни. Щоб метро у Києві не зупинилося!” – наголосив мер Києва.
Як повідомляв УНН, рух транспорту на мосту Метро в Києві частково обмежать.