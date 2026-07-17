В Киеве задержали экс-заместительницу мэра оккупированного Алчевска
Киев • УНН
Бывшая чиновница после переезда в столицу устроилась в центр социального обслуживания, надеясь избежать наказания. Ей грозит до 15 лет тюрьмы за государственную измену.
Служба безопасности задержала в Киеве бывшую заместительницу главы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной части территории Луганщины. После переезда в столицу фигурантка надеялась "затеряться" в городе как работница центра социального обслуживания, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как выяснило расследование, злоумышленница в 2014 году входила в состав запрещенной Партии регионов и возглавляла городской отдел образования в Алчевске.
После захвата общины она пошла на сотрудничество с рашистами, которые впоследствии назначили ее "вице-мэром" временно оккупированного города.
На этой "должности" фигурантка выполняла поручения кремля по принудительному получению местными жителями паспортов рф и навязыванию им российского гражданства.
Также она принуждала учителей захваченных школ сотрудничать с оккупационной администрацией рф и переводить учебный процесс на "стандарты" страны-агрессора.
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Накануне полномасштабной войны злоумышленница выехала из Алчевска из-за личного конфликта с новым "мэром" захваченной общины.
Впоследствии она прибыла в Киев и поселилась рядом со своими детьми. В дальнейшем фигурантка скрыла факты своего сотрудничества с оккупантами, чтобы устроиться в территориальный центр соцобслуживания.
Во время обысков по местам работы и проживания задержанной обнаружена компьютерная техника и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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