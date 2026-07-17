Корректировал обстрелы Славянска - СБУ задержала двойного агента фсб и гру
Киев • УНН
В Донецкой области задержан инженер теплосети, завербованный россиянами. Он корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки по Славянску.
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области агента, который одновременно работал на фсб и гру рф. Задержанным оказался завербованный россиянами инженер местной теплосети, который корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки рашистов по Славянску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
По данным следствия, мужчина был завербован в Telegram-канале, который администрировала сотрудница Смоленского военного госпиталя. Женщина находилась на связи с российскими спецслужбами, которые поручали ей поиск потенциальных "кандидатов" в агентурный аппарат.
Под предлогом рабочих поездок коммунальщик-агент объезжал прифронтовой город и его окрестности, чтобы выявить локации Сил обороны Украины и передать координаты врагу с целью дальнейших обстрелов.
Информацию он хранил в трех смартфонах с целью передать врагу. После задержания телефоны у него были изъяты.
Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ задержала в Днепропетровской области двух агентов российских спецслужб. Злоумышленники наводили ракетно-дроновые атаки РФ на энергетическую инфраструктуру региона - одной из ключевых ТЭС.