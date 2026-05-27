3596 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
16993 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
20105 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
12517 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
15003 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
11270 просмотра
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
26 мая, 14:19
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
26 мая, 14:01
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
26 мая, 13:55
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
В Киеве открыли представительство демократической Беларуси – Тихановская

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Светлана Тихановская открыла в Киеве Миссию демократической Беларуси. Офис станет платформой для системного сотрудничества и поддержки белорусских добровольцев.

В Киеве открыто представительство демократической Беларуси, которое должно стать важным шагом к сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной. Об этом в соцсети Х сообщила глава Объединенного переходного кабинета белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская, передает УНН

Вчера в Киеве мы официально открыли Миссию демократической Беларуси в Украине. Это важный шаг к более прочному, системному сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной 

- написала Тихановская. 

Она поблагодарила украинских должностных лиц, в частности заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса, за то, что присоединились, а также всех, кто помог сделать эту Миссию возможной.

Мы должны сделать больше для поддержки Украины: политически, информационно, через сотрудничество с украинскими учреждениями, стоя плечом к плечу с белорусскими волонтерами и бойцами, а также поддерживая белорусов, живущих в Украине. Эта миссия сделает нашу работу более последовательной и заметной. Она станет платформой для диалога, практического сотрудничества и поддержки. Она поможет украинцам знать, с кем работать, а белорусам в Украине - куда обращаться 

- добавила Тихановская. 

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом. 

Павел Башинский

