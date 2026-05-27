В Киеве открыли представительство демократической Беларуси – Тихановская

В Киеве открыто представительство демократической Беларуси, которое должно стать важным шагом к сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной. Об этом в соцсети Х сообщила глава Объединенного переходного кабинета белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская, передает УНН.

Вчера в Киеве мы официально открыли Миссию демократической Беларуси в Украине. Это важный шаг к более прочному, системному сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной

Она поблагодарила украинских должностных лиц, в частности заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса, за то, что присоединились, а также всех, кто помог сделать эту Миссию возможной.

Мы должны сделать больше для поддержки Украины: политически, информационно, через сотрудничество с украинскими учреждениями, стоя плечом к плечу с белорусскими волонтерами и бойцами, а также поддерживая белорусов, живущих в Украине. Эта миссия сделает нашу работу более последовательной и заметной. Она станет платформой для диалога, практического сотрудничества и поддержки. Она поможет украинцам знать, с кем работать, а белорусам в Украине - куда обращаться