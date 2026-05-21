В Харькове депутата горсовета подозревают в схеме переправки мужчин в Румынию за 17 тысяч долларов
Киев • УНН
Депутат Харьковского горсовета организовал схему выезда мужчин в Румынию за 17 тысяч долларов. Оплату за услуги принимали через криптокошелек.
Депутату Харьковского горсовета сообщено о подозрении в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Румынию за 17 тыс. долларов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, депутат Харьковского городского совета VIII созыва вместе с 28-летним барменом местного кафе организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.
Для конспирации они общались в мессенджере Threema, где обсуждали детали услуг — от оформления фиктивных медицинских документов и бронирования до организации незаконного выезда за границу.
В феврале 2026 года бармен предложил знакомому выехать в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Маршрут должен был пролегать через Киев и Одесскую область. Стоимость «трансфера» оценили в 17 тыс. долларов США, а оплату планировали получить через криптокошелек.
В конце марта правоохранители задержали бармена при попытке получить средства. В настоящее время о подозрении сообщено и депутату горсовета по ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
