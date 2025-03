В Иране задержан автор видео запуска ракеты по самолету МАУ

Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, заявляют представители элитных соединений иранских вооруженных сил. Результаты этого расследования будут позже представлены общественности.

Видео, которое “вероятно показывает взрыв в воздухе” после попадания ракеты в самолет, появилось в Twitter международной группы расследователей Bellingcat 9 января.

По данным расследователей, “видео показывает жилой квартал в западном Парандий (35.489414, 50.906917), что ориентированон на северо-восток”, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 “Международных авиалиний Украины” (МАУ).

Парандий — это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of # PS752 . pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

Напомним, 11 января КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского Boeing под Тегераном.

“Я бы предпочел умереть и не быть свидетелем подобной беды”, — заявил командир военно-космической дивизии Амиран Хаджизаде в видео. По его словам, военные взяли пассажирский самолет с крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.

