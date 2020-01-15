В Ірані затримано автора відео з запуском ракети по літаку МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав людину, яка зняла та розмістила в мережі відеоролик, на якому зображений постріл ракети, що вразила український Boeing під Тегераном, що й призвело до краху літака. Про це, за інформацією іранських ЗМІ, у вівторок, 14 січня, повідомили в КВІР, інформує УНН із посиланням на DW.
Затримання було проведено у зв’язку із з’ясуванням обставин інциденту, заявляють представники елітних з’єднань іранських збройних сил. Результати цього розслідування будуть пізніше представлені громадськості.
Відео, яке “імовірно показує вибух в повітрі” після попадання ракети в літак, з’явилося в Twitter міжнародної групи розслідувачів Bellingcat 9 січня.
За даними розслідувачів, “відео показує житловий квартал в західному Паранде (35.489414, 50.906917), орієнтовано на північний схід”, а перспектива приблизно відповідає траєкторії польоту рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).
Паранд — це передмістя Тегерана на захід від міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, звідки вилетів український лайнер.
We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020
Нагадаємо, 11 січня КВІР взяв на себе повну відповідальність за обстріл українського пасажирського Boeing під Тегераном.
“Я б вважав за краще померти і не бути свідком подібної біди”, — заявив командир військово-космічної дивізії Аміран Хаджизаде у відео. За його словами, військові взяли пасажирський літак за крилату ракету і збили його ракетою малої дальності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NYT про нове відео з Ірану: в український літак могли влучити дві ракети