В Ірані затримано автора відео з запуском ракети по літаку МАУ

КИЇВ. 15 січня. УНН. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав людину, яка зняла та розмістила в мережі відеоролик, на якому зображений постріл ракети, що вразила український Boeing під Тегераном, що й призвело до краху літака. Про це, за інформацією іранських ЗМІ, у вівторок, 14 січня, повідомили в КВІР, інформує УНН із посиланням на DW.